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Новости 14:45

Бастрыкин поручил проверить доводы активистов из Новосибирска против концерта Тиля Линдеманна

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить доводы активистов из Новосибирска против концерта Тиля Линдеманна

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обращение активистов из Новосибирска, которые требуют отменить концерт вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщение опубликовано на сайте СК.

По словам представителей СК, активисты "высказываются резко против выступления немецкого музыканта", "просят депутатов поддержать их и противодействовать "антикультурным явлениям" на законодательном уровне". В релизе отмечается, что активисты солидарны с мнением Бастрыкиным, которое тот выразил в интервью "Российской газете" - "о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты" и с тем, что ей необходимо дать отпор".

Обращение написал Новосибирски координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Они требуют привлечь Линдеманна к ответственности за "разжигание розни и клевету на советскую историю" и ссылаются на публикацию сайта РИА "Катюша". Они просят "инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям".


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