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Новости 10:34

МВД: Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

фото ЗакС политика МВД: Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

Бумажные паспорта граждан России будут аннулироваться при получении электронного, передает ТАСС со ссылкой на МВД.

"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", - сказали представители ведомства.

Ранее в МВД заявили, что электронные паспорта в России начнут выдавать с 2023 года. Такой паспорт будет представлять из себя пластиковую карту с электронным носителем информации, юридически эта карта будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный паспорт.

 

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