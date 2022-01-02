Минимум с середины сентября: В России выявили 18,2 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 18 233 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимум с 14 сентября 2021 года.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 10 537 966 случаев заболевания по стране. По официальным данным, к 2 января 2022 года от коронавируса умерли 310 518 россиян; 811летальных исходов зафиксировали за прошедшие сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. В Москве зарегистрировано 1 824 случая заболевания, в Петербурге - 1 468, в Подмосковье - 1 364.