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Новости 12:31

Минимум с середины сентября: В России выявили 18,2 тысяч случаев COVID-19

фото ЗакС политика Минимум с середины сентября: В России выявили 18,2 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 18 233 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимум с 14 сентября 2021 года. 

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 10 537 966 случаев заболевания по стране. По официальным данным, к 2 января 2022 года от коронавируса умерли 310 518 россиян; 811летальных исходов зафиксировали за прошедшие сутки.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. В Москве зарегистрировано 1 824 случая заболевания, в Петербурге - 1 468, в Подмосковье - 1 364.

 


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