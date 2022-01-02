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Новости 14:36

В Петербурге госпитализировали чуть более 200 человек с COVID-19 в первые дни 2022 года

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали чуть более 200 человек с COVID-19 в первые дни 2022 года

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 215 пациентов с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. 

По данным Смольного, всего на лечении в стационарах остаются 5 273 пациента с COVID-19 и пневмониями. 611 из них в реанимации, 344 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Петербурге развернуто 8 002 инфекционные койки.

Амбулаторно лечение проходят 20 873 петербуржца, из них 119 человек не получают лекарственную терапию на дому. На карантине остаются 1 920 пациента.

По официальным данным, полностью завершили цикл вакцинации 2 704 763 человек. В Петербурге есть запас вакцины в 938 396 дозы.


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