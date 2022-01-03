В России выявили минимальное число заразившихся COVID-19 за сутки с лета 2021 года

В России за последние сутки выявлено 16 343 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это минимум с 17 июня 2021 года.

Нарастающим итогом за время эпидемии выявлено 10 554 309 случаев заболевания по стране. По официальным данным, к 3 января 2022 года от коронавируса умерли 311 353 россиянина; 835 летальных исходов зафиксировали за прошедшие сутки.

Петербург вышел на первое место по количеству заболевших коронавирусом за сутки: заразился 1 341 человек. В Москве заболели еще 1 335 человек, в Подмосковье — 1 180.