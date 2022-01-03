В Смольном пообещали наказать экологического оператора за неубранный с улиц Петербурга мусор

Сотрудники Госжилинспекции Петербурга проверяют, как убирается мусор на улицах Петербурга, после многочисленных жалоб на кучи отходов, сообщили в Смольном.

За первые два дня 2022 года инспекторы проверили 400 адресов и нашли нарушения на 89 из них – это 22% проверенных. В основном по этим адресам несвоевременно вывозили мусор и не очищали крыши домов от наледи. В 37% случаях не убирали контейнерные площадки.

Инспекторы по итогам проверки возбудили 19 административных дел на более чем 2 млн рублей вероятных штрафов. Невского экологического оператора, который отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов, накажут за нарушение графика. Проверки продолжатся в течение всех выходных дней.