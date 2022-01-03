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Новости 14:45

В Петербурге госпитализировали еще чуть более 200 пациентов с COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали еще чуть более 200 пациентов с COVID-19 за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 219 пациентов с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. 

По данным Смольного, на лечении в стационарах на 3 января остается 5391 пациент с COVID-19 и пневмониями. 609 из них в реанимации, 345 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Петербурге развернуто 8002 инфекционные койки.

Амбулаторное лечение проходят 20 718 петербуржцец, из них 49 человек не получили лекарственную терапию на дому. На карантине остаются 1754 пациента.

По официальным данным, полностью завершили цикл вакцинации 2 705 017 человек. В Петербурге есть запас вакцины в 937 949 дозы.

 


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