Мундепы и общественники Петербурга призвали ГИБДД убрать заборы на тротуарах

Муниципальные депутаты Петербурга и лидеры общественных движений обратились к начальнику городского управления ГИБДД с призывом прекратить устанавливать дорожные ограждения повсеместно. Под письмом подписались мундепы из МО "Владимирский округ", "Правобережный", "Невский округ", "Литейный округ", "Остров Декабристов", "Московская застава", "Измайловское", "Малая Охта" и "Колпино".

Авторы обращения напомнили, что, несмотря на заявления об установке заборов ради безопасности граждан, ограждения оказываются опасными и для пешеходов, и для автомобилистов. Машины врезаются в заборы, из-за силы удара части ограждений разлетаются по сторонам и рискуют ранить пешеходов.

В 2020 году в силу вступили поправки в ГОСТ, который регламентирует установку ограждений вдоль улиц. Из них следует, что повсеместно устанавливать ограждения не следует, в частности, возле остановок, перекрестков, выездов с территорий, при наличии газона или сплошного кустарника между тротуаром и проезжей частью. Авторы отметили, что в Москве и Челябинске, к примеру, ограждения активно убирали.

Ограждения сокращают ширину тротуара, что особенно создает проблемы в исторических районах, где они и так узкие, отмечается в обращении. Также они мешают механизированной уборке, дворникам приходится чистить тротуары вручную, что не так эффективно. На закупку и установку ограждений тратятся бюджетные деньги, их содержание тоже требует дополнительных расходов, напомнили обратившиеся. К тому же, указали они, заборы не вписываются в панорамы центральных районов Петербурга, портя внешний облик улиц.

Обратившиеся считают, что безопасные улицы могут существовать и без километровых ограждений, и следует в первую очередь ограничить скоростной режим автомобилей. Они призывают начать "дезаборизацию" Петербурга: ликвидировать многие ограждения вдоль улиц, а само явление признать "градостроительной ошибкой" и больше не повторять ее.