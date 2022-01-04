Петербуржцам пообещали ощутимое потепление

Северо-Запад России затронул новый циклон, которому немецкие метеорологи дали название "Юмит". Последствия этого погодного явления должны принести в Петербург существенное потепление уже 4 января, о чем сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Он ("Юмит" - прим. ЗАКС.Ру) закроет небо плотными облаками, вызовет снег, который в юго-западных районах области будет переходить в мокрый снег, и заметно повысит температуру, местами до слабых оттепелей", - пишет специалист.

Снижение температуры (до -1 в городе и до +1 в Ленобласти) будет сопровождаться пониженным атмосферным давлением: ожидается, что последнее будет фиксироваться на уровне 742 мм ртутного столба.