Главным тренером хоккейного клуба СКА назначили Романа Ротенберга

Сын бизнесмена Бориса Ротенберга, близкого к руководству РФ, Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА. Предыдущего наставника команды, 65-летнего Валерия Брагина, переместили на должность старшего тренера.

"В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это всё сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера", - приводится комментарий Брагина на официальном сайте СКА.

Ближайший матч СКА проведет уже сегодня, 4 января: в Мытищах петербургская команда сразится с "Куньлунем". В КХЛ клуб держится на четвертой строчке.

Роман Ротенберг является также вице-президентом хоккейного клуба.