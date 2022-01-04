ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:51

В России выявили менее 16 тысяч новых случаев коронавируса

фото ЗакС политика В России выявили менее 16 тысяч новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 903 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 440 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 834 человека (на одного меньше, чем накануне). Сумел поправиться 27 071 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 1967 новых больных, за ней следуют Петербург – 1297 (на три меньше, чем накануне), и Подмосковье – 974. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 1223 человека с коронавирусом и скончалось 63 (накануне – 55).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама