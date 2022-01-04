В России выявили менее 16 тысяч новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 903 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 440 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 834 человека (на одного меньше, чем накануне). Сумел поправиться 27 071 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 1967 новых больных, за ней следуют Петербург – 1297 (на три меньше, чем накануне), и Подмосковье – 974. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 1223 человека с коронавирусом и скончалось 63 (накануне – 55).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.