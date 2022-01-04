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Комздрав констатировал повышенный интерес петербуржцев к вакцинации на праздниках

фото ЗакС политика Комздрав констатировал повышенный интерес петербуржцев к вакцинации на праздниках

Пресс-служба Смольного выпустила новую таблицу, в которой прописаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 4 января, за сутки выросло число поступивших в больницы с признаками коронавируса и пневмонии больных — 250 вместо 219 накануне. В реанимационных отделениях лежат 583 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 328 человек (вместо 345 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 334 пациента.

На карантине находятся 1 425 граждан (накануне их было 1 754), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 20 488 петербуржцев, амбулаторно лечатся 20 409 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 936 440 доз.

Накануне вечером официальный Telegram-канал комздрава сообщил, что 2 января "впервые в пункты вакцинации пришли 1 112 человек". При этом общее число прошедших вакцинацию в этот день оценили в 2 574 человека.


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