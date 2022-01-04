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Новости 17:11

Бывшему главе Коми Гайзеру отказали в условно-досрочном освобождении

фото ЗакС политика Бывшему главе Коми Гайзеру отказали в условно-досрочном освобождении

Суд в Тверской области отказал бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру в смягчении приговора. Осужденный по коррупционному делу, он просил вторую часть реального срока заменить ему на принудительные работы, передает "Интерфакс".

55-летний бывший чиновник был лишен свободы в 2015 году, когда его обвинили в причинении особо крупного ущерба региональному бюджету. В результате в 2019 году его приговорили к 11 годам лишения свободы. Гайзера, отправленного в колонию строгого режима, признали виновным в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Вместе с ним осудили 12 подельников. Помимо реального срока, бывшему главе Коми назначили штраф в размере 160 млн рублей.


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