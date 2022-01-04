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В Петербурге могут досрочно реконструировать Приморское шоссе

фото ЗакС политика В Петербурге могут досрочно реконструировать Приморское шоссе

Работы по реконструкции Приморского шоссе в Петербурге включили в список приоритетных и первоочередных, из чего следует, что их выполнение может ускориться. Как сообщает пресс-служба Смольного, Приморское шоссе могут реконструировать на год раньше поставленных сроков, то есть, к концу 2022 года. Чиновники отмечают, что скорости работ благоприятствует усилившееся финансирование и дополнительные технические возможности.

"Благодаря поддержке федерального центра есть возможность ускорить реконструкцию важных объектов и строительство развязок, которые значительно улучшат дорожную ситуацию в центре и на выездах из города", - отметил губернатор Александр Беглов.

Ключевым событием стала дотация из федерального бюджета в размере 4,7 млрд рублей, о которой правительство объявило 17 декабря.

Пока реконструкция, в рамках которой возводят два съезда с Приморского путепровода, выполнена почти на 70%. Работы призваны разгрузить сложный участок пути рядом с "Лахта центром", где регулярно случаются пробки.

фото: пресс-служба Смольного


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