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Новости 11:05

Генпрокуратура обнаружила в социальных сетях признаки целой кампании антипрививочных фейков

фото ЗакС политика Генпрокуратура обнаружила в социальных сетях признаки целой кампании антипрививочных фейков

Представители Генпрокуратуры заявили о существовании целой интернет-кампании, нацеленной на внушение гражданам фейков о прививках от коронавируса. Как рассказала ТАСС пресс-служба ведомства, ее признаки можно обнаружить почти во всех крупных социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассниках", YouTube, TikTok, Twitter, Facebook и Теlеgram.

"В сети интернет развернута масштабная компания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее", - гласит ответ от ведомства.

Еще одной стороной этого явления выступают различные Telegram-каналы, где можно заказать себе поддельные документы о вакцинации, причем организаторы преподносят процедуру как законную.


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