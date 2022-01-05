В России продолжают снижаться суточная заболеваемость и смертность от коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 131 случай инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 828 человек (на шесть меньше, чем накануне). Сумело поправиться 25 581 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 2 307 новых больных, за ней следуют Петербург — 1 273 (на 24 меньше, чем накануне) и Подмосковье — 775. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1 414 человек с коронавирусом и скончался 61 (накануне — 53).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.