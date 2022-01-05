До конца новогодних каникул в Петербурге откроются пункты приема елок

Еще до завершения новогодних праздников в Петербурге начнут работать специальные пункты, куда можно будет сдать елку. Как пишет газета "Петербургский дневник", первые объекты такого рода откроются 6 января, а большинство из них начнут работу 8 января. Ожидается, что всего их будет около сорока, что больше, чем в предыдущие годы.

"Думаю, прошлогодний рекорд — 6 тысяч собранных ёлок — будет побит", - приводятся слова общественницы, организатора акции "Елки, палки и щепа" Лидии Ракчеевой.

Чаще всего полученные из елок опилки отправляются в конно-спортивные клубы и приюты для животных. В организации процесса приема и переработки древесины помогают районные бизнесмены.