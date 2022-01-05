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Новости 12:41

Более тысячи машин очищают Петербург от последствий продолжающегося снегопада

фото ЗакС политика Более тысячи машин очищают Петербург от последствий продолжающегося снегопада

В Петербурге, где из-за тяжелых погодных условий действует "желтый" уровень опасности, 5 января очищают улицы от снега 1056 уборочных машин и 1068 дворников, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Более тысячи машин работали на дорогах и в течение минувшей ночи. В отдельных районах на севере города мокрый снег не переставая идет уже около суток.

Последствиями теплого циклона накануне вечером стали в том числе 10-балльные пробки на Невском проспекте. Чиновники по-прежнему призывают автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте: накануне на трассе "Кола" имело место смертельное ДТП, аварии зафиксированы и в черте города (например, на Приморском шоссе и набережной Обводного канала). Пешеходам, в свою очередь, угрожают рискующие в любой момент упасть сосульки.

Отметим, что вместе с потеплением в городе 5 января зафиксировано крайне низкое атмосферное давление: всего 735 мм ртутного столба.


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