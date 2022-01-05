В Петербурге продлили действие "желтого" уровня погодной опасности

Продолжающаяся непогода в Петербурге, приносящая снежные завалы, заторы и дорожные аварии, побудила чиновников продлить действие "желтого" уровня опасности до полудня 7 января, следует из сообщения пресс-службы городского правительства.

Температура воздуха, колеблющаяся возле нулевой отметки, создала гололедицу. Водителей по-прежнему просят минимизировать свои поездки на личных автомобилях. Угроза существует и для пешеходов, которые могут пострадать от падения сосулек.

Ранее пресс-служба комблага сообщала, что с ночи улицы чистят от снега и наледи более тысячи специальных машин. Теплый циклон за сутки образовал десятисантиметровый снежный покров.