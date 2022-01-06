Российские миротворцы отправились охранять ключевые объекты власти в Казахстане

Россия ответила на призыв президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и, как государство, входящее в Организацию Договора о коллективной безопасности, отправило подразделения Воздушно-десантных войск в страну, охваченную протестами, делится РИА "Новости".

В числе ключевых задач российских миротворцев - охрана государственных и военных объектов, а также помощь местным правоохранительным структурам в поддержании порядка.

Как отметили в секретариате ОДКБ, передовые подразделения миротворцев уже начали выполнять тактические задачи в Казахстане.

Добавим, что премьер Армении Никол Пашинян также объявил о готовности направить в протестующую страну имеющиеся резервы сил ОДКБ.

Напомним, в Казахстане на фоне гражданского восстания уже ушло в отставку правительство, а в некоторых регионах, включая столичный, введено чрезвычайное положение. В Алма-Ате протестующие захватили мэрию и президентскую резиденцию. По всей стране насчитывают уже тысячи пострадавших, сообщается о массовом разоружении силовиков и захвате протестующими оружейных магазинов.