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Новости 10:31

Российские миротворцы отправились охранять ключевые объекты власти в Казахстане

фото ЗакС политика Российские миротворцы отправились охранять ключевые объекты власти в Казахстане

Россия ответила на призыв президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и, как государство, входящее в Организацию Договора о коллективной безопасности, отправило подразделения Воздушно-десантных войск в страну, охваченную протестами, делится РИА "Новости".

В числе ключевых задач российских миротворцев - охрана государственных и военных объектов, а также помощь местным правоохранительным структурам в поддержании порядка.

Как отметили в секретариате ОДКБ, передовые подразделения миротворцев уже начали выполнять тактические задачи в Казахстане.

Добавим, что премьер Армении Никол Пашинян также объявил о готовности направить в протестующую страну имеющиеся резервы сил ОДКБ.

Напомним, в Казахстане на фоне гражданского восстания уже ушло в отставку правительство, а в некоторых регионах, включая столичный, введено чрезвычайное положение. В Алма-Ате протестующие захватили мэрию и президентскую резиденцию. По всей стране насчитывают уже тысячи пострадавших, сообщается о массовом разоружении силовиков и захвате протестующими оружейных магазинов.


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