За сутки коронавирус подтвердился у чуть более 15 тысяч россиян

За минувшие 24 часа коронавирус был выявлен у 15 316 жителей России: обновлённую сводку опубликовал оперативный штаб. Из всех новых случаев только у 10,6% заболевших не имелось клинических проявлений инфекции.

Летальная COVID-статистика пополнилась 802 смертями. Излечились при этом ещё 22 949 человек.

Петербург по-прежнему занимает второе место по уровню распространения заболевания: зафиксировано 1286 случаев ( 201 - в Ленобласти). Москва - на первой позиции с 2357 случаями, Подмосковье - на третьей (плюс 742 заражённых).