ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:57

За сутки коронавирус подтвердился у чуть более 15 тысяч россиян

фото ЗакС политика За сутки коронавирус подтвердился у чуть более 15 тысяч россиян

За минувшие 24 часа коронавирус был выявлен у 15 316 жителей России: обновлённую сводку опубликовал оперативный штаб. Из всех новых случаев только у 10,6% заболевших не имелось клинических проявлений инфекции.

Летальная COVID-статистика пополнилась 802 смертями. Излечились при этом ещё 22 949 человек.

Петербург по-прежнему занимает второе место по уровню распространения заболевания: зафиксировано 1286 случаев ( 201 - в Ленобласти). Москва - на первой позиции с 2357 случаями, Подмосковье - на третьей (плюс 742 заражённых).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама