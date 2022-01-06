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Новости 12:59

Свыше 600 петербуржцев находятся в реанимациях из-за COVID-19

фото ЗакС политика Свыше 600 петербуржцев находятся в реанимациях из-за COVID-19

Администрация Петербурга представила обновлённую суточную эпидемическую справку. Согласно ей, из развёрнутых 8002 ковидных коек, занятыми остаются 5435 мест.

За последние 24 часа в городские стационары поступили 316 пациентов, выписались при этом 142 человека.

Из тех жителей Северной столицы, что лежат в "красных зонах", в реанимации находятся 627 заражённых, а к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 345 граждан.

Коечный фонд для ковидных больных свободен на 53,14%.

Суточная статистика заражений по состоянию на 6 января, напомним, пополнилась 1286 новыми случаями. Излечились 1253 горожанина, умерли 58.


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