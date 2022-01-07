МВД Казахстана: В ходе протестов убили 26 демонстрантов, задержаны более 3 тысяч человек

В ходе протестов в Казахстане сотрудники силовых структур ликвидировали 26 демонстрантов, ранили 18 и задержали свыше 3 тысяч человек, информирует "Интерфакс", ссылаясь на данные МВД республики.

Дополнительно в полиции Алма-Аты уведомили, что задержали свыше 70 граждан, которые нападали на административные здания, а также свыше 30 лиц, занимавшихся грабежами.

В Нацгвардии Казахстана сообщили, что протестующие используют гладкоствольные ружья, зажигательные смеси, коктейли Молотова, трубы и арматуру, делится местное подразделение Sputnik.

На данный момент все административные здания (акиматы) находятся под контролем силовиков.

В ночь на 7 января РБК известил о возобновлении стрельбы в Алма-Ате.

Напомним, в течение последних нескольких дней в Казахстане идут протесты, вызванные намерением местных властей поднять цены на газ. В результате стычек силовиков и манифестантов с обеих сторон имеются погибшие. В отдельных регионах республики введён режим ЧП.