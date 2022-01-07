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Новости 12:35

В Москве и Петербурге выросла суточная заболеваемость коронавирусом

фото ЗакС политика В Москве и Петербурге выросла суточная заболеваемость коронавирусом

Суточная COVID-статистика в России пополнилась 16 735 новыми случаями заражения граждан, отчитались в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Заметно увеличение уровня заболеваемости на фоне окончания новогодних каникул: днём ранее было зафиксировано 15 315 случаев.

В Петербурге коронавирусом заразился ещё 1 291 человек (против 1 286 днём ранее, 6 января). Наибольший прирост зарегистрирован в Москве: 3 694 инфицированных против 2 357 накануне.

Летальная статистика пошла на снижение: за последние 24 часа скончались 787 COVID-больных, а днём ранее - 802. В Северной столице от последствий инфекции умер 61 пациент (накануне - 58).

Всего по состоянию на 7 января в России известно о 10 618 035 заражённых с начала пандемии.


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