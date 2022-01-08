Президент Азербайджана пожаловался руководству "ЕдРа" на визит Милонова

Появление депутата Госдумы Виталия Милонова на азербайджанской территории в течение новогодних праздников возмутило президента Ильхама Алиева. Петербуржец известен своей резко проармянской позицией в карабахском конфликте.

В письменном обращении к лидеру единороссов Дмитрию Медведеву Алиев прямо назвал визит Милонова на территории, контролируемые российскими миротворцами, незаконным, напомнив, что это уже не первый такой случай. На письмо ссылается АПА.

Напомним, что в последний раз серьезные боевые действия за спорные земли Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велись осенью 2020 года.