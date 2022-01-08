ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:10

Президент Азербайджана пожаловался руководству "ЕдРа" на визит Милонова

фото ЗакС политика Президент Азербайджана пожаловался руководству "ЕдРа" на визит Милонова

Появление депутата Госдумы Виталия Милонова на азербайджанской территории в течение новогодних праздников возмутило президента Ильхама Алиева. Петербуржец известен своей резко проармянской позицией в карабахском конфликте.

В письменном обращении к лидеру единороссов Дмитрию Медведеву Алиев прямо назвал визит Милонова на территории, контролируемые российскими миротворцами, незаконным, напомнив, что это уже не первый такой случай. На письмо ссылается АПА.

Напомним, что в последний раз серьезные боевые действия за спорные земли Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велись осенью 2020 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама