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Новости 11:49

В России выявили еще 16,5 тысяч случаев коронавируса за сутки

фото ЗакС политика В России выявили еще 16,5 тысяч случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 16 568 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 167 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 796 человек (на девять больше, чем накануне). Сумело поправиться 20 449 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 3 072 новых больных, за ней следуют Петербург — 1 376 (на 85 больше, чем накануне) и Подмосковье — 1 245. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 880 человек с коронавирусом и скончался 63 (накануне — 61).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.


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