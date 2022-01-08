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Новости 12:45

В Петербург приехал поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга

фото ЗакС политика В Петербург приехал поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга

Утром 8 января на Витебском вокзале Петербурге остановился праздничный поезд из Великого Устюга, на котором приехал Дед Мороз, передает ТАСС. Мегаполис стал 33-м по счету городом, который нынешней зимой посетил новогодний поезд.

Всем желающим предлагается пообедать в вагоне-ресторане, провести фотосессию, отправить новогоднюю открытку и приобрести сувениры с вологодской земли. Дед Мороз пообщался с петербургскими детьми, и этой частью мероприятия остался доволен вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Очень приятно слушать наших юных петербуржцев, которые, когда говорят про Петербург, в первую очередь вспоминают о наших музеях, театрах", - подчеркнул чиновник.

Поезд, отправившийся по России 5 декабря, посетит еще три города, после чего 13 января закончит путешествие в Великом Устюге.


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