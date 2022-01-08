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Новости 13:30

"Урбанисты, понимаешь": Вишневский предлагает тратить деньги от платной парковки на уборку парковочных мест

фото ЗакС политика "Урбанисты, понимаешь": Вишневский предлагает тратить деньги от платной парковки на уборку парковочных мест

Петербургский депутат Борис Вишневский, получающий множество похожих жалоб, счел неправильной ситуацию, при которой платные парковки приходится расчищать самим автомобилистам. Именно такую картину он наблюдает в центре города, где платных парковок особенно много: машины стоят на сугробах, въезд и выезд повсеместно проблематичны. От этого у политика складывается ощущение, что чиновники-урбанисты целенаправленно усложняют жизнь водителям.

"Направлять средства, получаемые от платной парковки, в первую очередь, на уборку мест парковки от снега и льда. Наймите людей и пусть они убирают. Денег точно хватит", - гласят его тезисы, опубликованные в персональном Telegram-канале.

Свое предложение Вишневский намерен направить в комитет по транспорту в первый же рабочий день после череды праздников.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 

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