Петербургский мундеп побрила голову в знак солидарности с женщинами Казахстана

Муниципальный депутат МО "Светлановское" Мария Воюцкая 8 января на еженедельном собрании противников сноса здания ВНИИБ обрила голову в поддержку женщин Казахстана, сообщила ЗАКС.Ру мундеп. С начала года в Казахстане продолжаются протесты, вызванные недовольством жителей действиями властей.

"Мужчины России тоже не любят слушать женщин, что творится в наших системах образования, здравоохранения. Я присоединяюсь к женщинам Казахстана, и я прошу, чтобы наши женщины России начали говорить правду мужчинам. Перестаньте боятся, потому что из-за наших страхов наша страна также находится во власти стереотипов. <...> Я хочу, чтобы женщины помнили, они не одни", - говорит Воюцкая на видео, опубликованном активисткой Аллой Андреевой на странице "ВКонтакте".

В разговоре с ЗАКС.Ру Воюцкая сказала, что решилась на такую акцию по примеру казахских активисток, которые в знак протеста против политических репрессий в Казахстане побрили головы в ноябре 2020 года. Тогда они требовали от государства прекратить давление на местных общественников, а также соблюдать право на свободу слова. Воюцкая добавила, что наголо побриться не удалось - волос слишком много.

Напомним, в Казахстане с начала 2022 года идут протесты, спровоцированные возросшими в два раза ценами на сжиженный газ. Несмотря на согласие властей вернуть прежние цены, беспорядки продолжились. Сейчас известно о более чем четырех тысяч задержанных. В ходе вооруженных столкновений протестующих и местных силовиков пострадали сотни человек. Страны-участницы ОДКБ 6 января ввели миротворческие войска на территорию Казахстана. Среди них военнослужащие из России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана.

Константин Леньков