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Новости 11:12

В Центральном районе провели ночной рейд по барам: нарушителей оказалось немного

фото ЗакС политика В Центральном районе провели ночной рейд по барам: нарушителей оказалось немного

Деятельность нескольких ночных заведений, расположенных в Центральном районе Петербурга, проверили сотрудники местной администрации: рейд был проведён по барам, на которые чаще всего жаловались горожане.

На Невском проспекте проверяющие посетили караоке-бар "Сопрано", на Литейном — "Кофейню № 1", на Марата — "Контакт бар".

При этом самая "болезненная" для жителей улицы Рубинштейна точка — бар "Угрюмочная" — вновь функционировала с нарушениями: заведение было открыто после 00:00, а у персонала, равно как и у некоторых посетителей, отсутствовали QR-коды и СИЗ. В результате в его отношении составили протокол об административном нарушении.

В общей сложности были проверены восемь баров, при этом только одно заведение работало с нарушениями.


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