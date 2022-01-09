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Новости 11:55

COVID-19 подхватили ещё 16 246 россиян, из них 1323 — петербуржцы

фото ЗакС политика COVID-19 подхватили ещё 16 246 россиян, из них 1323 — петербуржцы

В России суточная COVID-статистика пополнилась 16 246 новыми случаями заражения граждан. Свежую сводку представил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего по состоянию на 9 января инфекцию подхватили 10 650 849 россиян с начала пандемии.

От последствий COVID-19 скончались ещё 763 пациента. Излечился при этом 20 751 человек.

В лидерах по уровню распространения заболевания по-прежнему Москва, где выявили 3274 новых случая. За ней расположился Петербург с 1323 заражёнными, следом Подмосковье - плюс 1124 случая.

Смогли побороть инфекцию ещё 1228 петербуржцев, но при этом справиться с болезнью не удалось ещё 60 жителям Северной столицы.


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