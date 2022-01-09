Вячеслав Макаров посетил вечер памяти протоиерея Николая Беляева

Бывший спикер Заксобрания Петербурга, ныне – депутат Госдумы, Вячеслав Макаров побывал на вечере памяти протоиерея Николая Беляева, который прошёл 8 января в клубе Военно-космической академии им. Можайского.

Макаров поздравил участников встречи с Рождеством, отметив, что для многих уже стало традицией ежегодно видеться в клубе при ВКА.

"Мы все знаем, с какой любовью он [Николай Беляев] ежедневно трудился, отдавая всего себя во славу каждого из нас, выдерживая огромные нагрузки. И одна-единственная награда есть, о которой мы должны помнить, – это наша память об отце Николае", – высказался думский парламентарий.

По случаю мероприятия в клубе открыли выставку-экспозицию в память о Беляеве. Также на месте прошёл концерт.