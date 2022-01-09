Екатеринбуржцы в пятый раз вышли на протест против QR-кодов

Жители Екатеринбурга собрались на очередной групповой пикет против QR-кодов: мероприятие было согласовано местными властями, делится URA.ru.

Организаторами акции заявлены партия "Гражданская инициатива", движение "Народная солидарность", Союз за социализм и Объединение перевозчиков России.

Пока что, по подсчётам журналистов, в митинге принимают участие не более ста человек. В руках они держат плакаты с политическими лозунгами. На некоторых баннерах имеются изображения лиц регионального замгубернатора по соцполитике Павла Крекова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Силовики мероприятию не мешают.

"Пикетный" митинг проходил в Екатеринбурге уже в пятый раз: первый состоялся в конце октября, последний — 26 декабря.