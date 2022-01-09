Беглов подарил Дому-интернату ветеранов войны и труда № 2 сертификаты на снегоуборочную машину и уличную беседку

Петербургский градоначальник Александр Беглов встретился с обитателями Дома-интерната ветеранов войны и труда № 2, делится пресс-служба Смольного.

Заведение находится на Вязовой улице, 13. В нём живут 80 пожилых граждан – ветераны ВОВ, блокадники, ветераны труда.

Беглов поздравил всех с Новым годом и Рождеством, отметив, что уже скоро в городе пройдут различные мероприятия по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. К примеру, уточнил губернатор, в Соляном переулке появится памятник блокадному учителю.

Ветераны, в свою очередь, заверили Беглова, что им оказывается должная социальная и медицинская помощь. Также их водят на экскурсии и различные концерты. Городской глава и сам исполнил для пожилых петербуржцев песню "Слушай Ленинград".

"Ваш дом – один из лучших в городе. Вы создали в нем атмосферу уюта и добра", – поделился впечатлениями от посещения Беглов.

В прошлом году территория вокруг Дома ветеранов была благоустроена: появилось новое освещение и места для отдыха.

Прощаясь, Беглов подарил заведению сертификаты на снегоуборочную машину и уличную беседку.