К середине недели петербуржцев ожидают двадцатиградусные морозы

Петербург после относительного потепления обещают посетить крепкие морозы, о чем сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"К утру вторника в Северной столице морозы окрепнут до -16…-18°, а следующей ночью температура опустится ниже -20°", - пишет он.

В первый день после праздников петербургская погода будет испытывать на себе влияние тыловой части уходящего циклона. Оно, в частности, будет проявляться в постепенном снижении температуры с -4... -6° до -10... -12°, северном метре скоростью до 6 метров в секунду и атмосферном давлении на уровне 773 мм ртутного столба.

Отметим, что температурные колебания нынешней зимой продолжают сопровождаться снегопадами, и снег с улиц успевают своевременно убирать далеко не всегда. В течение новогодних каникул по городу, как и месяцем ранее, было трудно передвигаться и пешеходам, и автомобилистам.