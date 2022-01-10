ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:34

К середине недели петербуржцев ожидают двадцатиградусные морозы

фото ЗакС политика К середине недели петербуржцев ожидают двадцатиградусные морозы

Петербург после относительного потепления обещают посетить крепкие морозы, о чем сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"К утру вторника в Северной столице морозы окрепнут до -16…-18°, а следующей ночью температура опустится ниже -20°", - пишет он.

В первый день после праздников петербургская погода будет испытывать на себе влияние тыловой части уходящего циклона. Оно, в частности, будет проявляться в постепенном снижении температуры с -4... -6° до -10... -12°, северном метре скоростью до 6 метров в секунду и атмосферном давлении на уровне 773 мм ртутного столба.

Отметим, что температурные колебания нынешней зимой продолжают сопровождаться снегопадами, и снег с улиц успевают своевременно убирать далеко не всегда. В течение новогодних каникул по городу, как и месяцем ранее, было трудно передвигаться и пешеходам, и автомобилистам.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама