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Новости 11:18

Токаев: С уверенностью говорю о прямом участии зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана

фото ЗакС политика Токаев: С уверенностью говорю о прямом участии зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании с лидерами стран-участниц ОДКБ, вновь заявил о спланированной террористической атаке на республику. Злонамеренные действия, отметил он, были инспирированы извне, причем политик снова не назвал государств-интересантов. По его словам, происходившие на улицах крупных городов с Нового года волнения и погромы были "звеньями одной цепи".

"Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка - год, два, три, - покажет следствие", - приводит его слова "Интерфакс".

Токаеву представляется бесспорной попытка совершения государственного поворота. Доказательства подготовки терактов казахстанский лидер пообещал продемонстрировать на весь мир позже. Между тем, по состоянию на 10 января, обстановку на улицах он оценивает как стабильную: "конституционный порядок в стране восстановлен".

Отметим, что в разгар беспорядков в Алма-Ате Токаев опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях скандальный пост о якобы 20 тысячах вооруженных террористах из-за рубежа, которые дестабилизируют обстановку в его стране. Впоследствии глава республики удалил текст.

Напомним, что до 5 января казахстанские протесты носили мирный и преимущественно социально-экономический характер. Впоследствии от демонстрантов зазвучали политические требования, и на улицах крупных городов начались погромы и столкновения с полицией. По данным, приведенным Токаевым, в ходе беспорядков были убиты 16 силовиков.


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