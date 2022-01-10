Умерла замглавы Адмиралтейского района Лариса Желонкина

На 46-м году ушла из жизни заместитель главы Адмиралтейского района Петербурга Лариса Желонкина, сообщили в группе "Вконтакте" Совета муниципальных образований города. В районной администрации ЗАКС.Ру подтвердили эту информацию.

Желонкина проработала в органах власти Петербурга с 1998 года. Около 10 лет она была сотрудником комитета по работе с исполнительными органами государственной власти. В 2008 году стала замглавы администрации Адмиралтейского района.

В администрации она курировала вопросы социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.