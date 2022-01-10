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Новости 11:34

В первый день после праздников в РФ выявили еще 15,8 тысяч случаев коронавируса

фото ЗакС политика В первый день после праздников в РФ выявили еще 15,8 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 15 830 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 600 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 741 человек (на 22 меньше, чем накануне). Сумело поправиться 19 890 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 2 778 новых больных, за ней следуют Петербург — 1 419 (на 96 больше, чем накануне) и Подмосковье — 1 197. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 772 человека с коронавирусом и скончалось 62 (накануне — 60).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.


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