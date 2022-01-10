В комздраве объяснили падение числа COVID-госпитализаций желанием петербуржцев провести праздники дома

Глава комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец констатировал, что для петербуржцев одним из приоритетов последних двух недель было провести новогодние праздники в привычном режиме. По наблюдениям чиновника, заботы о собственной противоэпидемической безопасности они отложили на второй план.

"За истекшие десять праздничных дней было госпитализировано порядка 3500 пациентов. Это на 18% меньше, чем за предыдущие 10 дней. <...> К сожалению, по некоторым данным, я могу судить, что наши жители хотели как минимум новогоднюю ночь провести дома. Сразу после 31 декабря — 1 января и 6–7 января мы отмечали небольшое увеличение числа госпитализаций", - цитирует его выступление "Фонтанка".

В то же время Лисовец полагает, что имеет право на существование и дополнительное объяснение изменившейся статистике. Чиновник не исключил, что преобладало легкое течение коронавируса, не требующее госпитализации.