ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:55

В комздраве объяснили падение числа COVID-госпитализаций желанием петербуржцев провести праздники дома

фото ЗакС политика В комздраве объяснили падение числа COVID-госпитализаций желанием петербуржцев провести праздники дома

Глава комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец констатировал, что для петербуржцев одним из приоритетов последних двух недель было провести новогодние праздники в привычном режиме. По наблюдениям чиновника, заботы о собственной противоэпидемической безопасности они отложили на второй план.

"За истекшие десять праздничных дней было госпитализировано порядка 3500 пациентов. Это на 18% меньше, чем за предыдущие 10 дней. <...> К сожалению, по некоторым данным, я могу судить, что наши жители хотели как минимум новогоднюю ночь провести дома. Сразу после 31 декабря — 1 января и 6–7 января мы отмечали небольшое увеличение числа госпитализаций", - цитирует его выступление "Фонтанка".

В то же время Лисовец полагает, что имеет право на существование и дополнительное объяснение изменившейся статистике. Чиновник не исключил, что преобладало легкое течение коронавируса, не требующее госпитализации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама