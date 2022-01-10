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Новости 14:20

Старта вакцинации петербургских детей от коронавируса ожидают в течение недели

фото ЗакС политика Старта вакцинации петербургских детей от коронавируса ожидают в течение недели

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о сроках поступления в гражданский оборот долгожданной вакцины от коронавируса, предназначенной для подростков. Ранее намечавшаяся на январь, прививочная кампания, по его уточненным данным, может начаться уже в ближайшие дни.

"Сейчас проводится исследование той партии, которую планируется выпустить в оборот и в течение ближайших дней эта партия после проведения необходимых исследований станет доступна. Поэтому можно говорить о том, что примерно в течение недели, 10 дней, эти партии уже могут поступить, в том числе и в Санкт-Петербург", - произнес чиновник на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, что разработанную центром имени Гамалеи двухкомпонентную вакцину "Спутник М" Минздрав зарегистрировал в ноябре. Для получения прививки подросткам в возрасте от 12 до 15 лет потребуется согласие родителей. Исследования препарата продемонстрировали, что максимальный побочный эффект после инъекции представляет собой повышенную температуру.


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