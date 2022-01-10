Метростроевцы закончили проходку тоннеля между "Казаковской" и "Путиловской"

В Петербурге завершились работы по соединению строящихся станций метро "Казаковская" и "Путиловская" общим тоннелем, передает пресс-служба Смольного. На проходку перегонного тоннеля по первому пути потратили десять месяцев. Тоннель по второму пути тоже пройден.

"Сбойка тоннелей - очень важный этап. Фактически это соединение двух будущих станций, а значит, мы уже можем говорить не об отдельных шахтах, а о формировании новой коричневой ветки петербургского метро", - полагает губернатор Александр Беглов.

По его оценке, новый подрядчик-монополист в области городского метростроения, компания "Метрострой Северной Столицы" проявил себя ответственно и добросовестно. В наступившем году в рамках строительства все той же новой Красносельско-Калининской линии метро рабочие начнут проходить тоннель еще дальше на юго-запад, в сторону будущей станции "Брестская". Что же касается "Казаковской" ("Юго-Западной") и "Путиловской", то, по последним прикидкам чиновников, они должны будут открыться в 2024 году. Отметим, что жители Красносельского района, который является одним из самых густонаселенных, десятилетиями дожидаются появления хотя бы одной станции метро на его территории.