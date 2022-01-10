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Новости 15:40

Политтехнолог Шугалей обвинил Беглова в перепродаже его подарка на "Авито"

фото ЗакС политика Политтехнолог Шугалей обвинил Беглова в перепродаже его подарка на "Авито"

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей, политтехнолог Максим Шугалей возмутился перепродажей на "Авито" его подарка, сделанного петербургскому градоначальнику Александру Беглову. Сетования Шугалея приведены в его телеграм-канале.

В конце декабря на сервисе было размещено объявление о продаже новогодних шаров, на которых изображены городские заброшки. Политтехнолог утверждает, что именно он ранее передал такие Беглову.

"Второго именно такого набора нет. Судя по всему, из кабинетов администрации города, где такие шары, с честными видами нашего Петербурга, могли и не оценить, новогодние украшения плавно перетекли на доску частных объявлений. Не стали выкидывать, а просто решили на них подзаработать", — делится соображениями Шугалей.

Смольный не стал как-то комментировать ситуацию, пишет обратившийся с соответствующим запросом Znak.com.

"В полномочия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга не входит мониторинг интернет-сервисов для размещения объявлений", — сообщили изданию в городской администрации.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина также не стала сообщать, действительно ли Беглов получал такой подарок.

Максима Шугалея, добавим, считают близким к прокремлёвскому бизнесмену Евгению Пригожину. В конце 2021 года руководимый им медиахолдинг "Патриот" стал критиковать действующего петербургского губернатора, хотя ранее входящие в него СМИ были лояльны городским властям.

Фото: "Авито" / Znak.com


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