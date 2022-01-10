В Петербурге вновь ввели "жёлтый" уровень опасности из-за надвигающихся морозов

Смольный объявил "жёлтый" уровень погодной опасности из-за надвигающихся на Петербург экстремальных морозов.

Согласно информации Росгидрометцентра, в ночь на 11 января ожидается резкое понижение температуры: столбик термометра опустится до -20 градусов.

"Всем необходимо проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок", — назидает Смольный.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует, что 11 января днём в Петербурге установится переменная облачность. Ночью температура опустится до -19-21 градуса, днём поднимется до -13-15, ветер слабый. На дорогах ожидается гололедица.

12 января погодные условия будут схожими: днём малооблачно, пройдёт небольшой снег; ночью -19-21, днём -6-8 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

При этом в четверг, 13 января, ввиду нового циклона, во власти которого окажется Северная столица, в городе вновь резко потеплеет: юго-западе возможны оттепели, температура от 0 до +3 градусов.