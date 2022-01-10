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Новости 18:58

В период новогодних праздников от снега и наледи очистили свыше 7 тысяч петербургских крыш

фото ЗакС политика В период новогодних праздников от снега и наледи очистили свыше 7 тысяч петербургских крыш

Во время новогодних каникул в Петербурге не прекращалась работа по уборке крыш от снежных шапок и наледи: за весь период с начала года от осадков очистили почти 7,4 тысячи жилых домов.

В городском Жилищном комитете отчитались, что к ежедневным работам привлекали около 700 кровельщиков.

"В связи с ожидаемым потеплением управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК поставлена задача усилить работу по зачистке территорий и особенно крыш домов", - сообщает жилком.

Чиновники просят петербуржцев и гостей города быть внимательными и почаще смотреть наверх, гуляя под домами.

Накануне, 9 января, очередная сорвавшаяся с крыши сосулька отправила в больницу девушку, у которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.


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