"Дед Мороз, освободи нас по УДО": Навальный поделился впечатлениями от встречи Нового года в колонии

Пребывающий в ИК-2 Покрова оппозиционер Алексей Навальный поведал о впечатлениях от встречи Нового года в тюрьме. Весточка от политика опубликована в его телеграм-канале.

"Неясно, сколько таких празднований мне предстоит, но первое, конечно, запомнится", - начал Навальный.

Во-первых, политика разочаровало отсутствие даже намёка на праздничный ужин: заключенным подали обычную "баланду".

Из радостного: зэкам передвинули время отбоя до 01:00. Именно тогда, по словам Навального, и начался гастрономический праздник, когда на столе появились припрятанные продукты: кока-кола, мандарины, торт.

"За 30 минут до НГ в барак приходят поздравлять. Перед строем зэков (то есть нами) пляшут и веселятся несколько других зэков, одетые в костюмы зверей и Деда Мороза. Оперативник смотрит. Отдел воспитательной работы снимает на камеру. В общем, классический момент, когда абсолютно всем стыдно, неловко и хочется, чтобы всё быстрее закончилось. Когда Дед Мороз попросил "ребят прочитать стишок", 71-летний Валера (тяжкие телесные, ударил соседа ножом) неожиданно для всех реально прочитал свои стихи. Там была строчка: "Дед Мороз, освободи нас по УДО, если не всех, то хотя бы через одного". УДО Дед Мороз не обещал, но дал Валере горсть конфет", - рассказал Навальный.

Наконец, дополнительным "подарком" для зэков стал подъём не в 05:30, а в 07:00.

"Я всё равно проснулся в 5:30, как обычно, и просто ВАЛЯЛСЯ В КРОВАТИ. И когда в 6:45 встал и лениво, не торопясь, пошел умываться, чувствовал себя сибаритом в шелковом халате. Который наутро после шумной вечеринки идет из спальни в аквадискотеку", - подытожил оппозиционер.

В начале февраля 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный в рамках дела "Ив Роше". Службу не устроило, что оппозиционер, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления в августе 2020 года, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок.