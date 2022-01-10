В Приморском районе появился новый автобусный маршрут на Комендантском проспекте

Новый автобусный маршрут № 127М отныне курсирует в Приморском районе Петербурга: он связывает отдалённые жилые комплексы на Комендантском проспекте с одноимённой станцией метро, делится пресс-служба Смольного.

Изначально с просьбой поставить дополнительные автобусы на существующую трассу № 127, которые ходят от Арцеуловской улицы до станции "Комендантский проспект", обратились к петербургскому губернатору Александру Беглову местные жители.

"С просьбой улучшить транспортную доступность новых жилых комплексов на Комендантском проспекте к губернатору обратились жители ЖК "Чистое небо" во время горячей линии с главой города 25 декабря. Александр Беглов в прямом эфире дал поручение комитету по транспорту решить эту проблему", - сообщили в Смольном.

Уточняется, что автобусы № 127М будут ходить только по будням.