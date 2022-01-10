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Новости 20:28

Россиянам напомнили о длинных выходных в 2022 году

фото ЗакС политика Россиянам напомнили о длинных выходных в 2022 году

Минтруда решило напомнить жителям России о том, какие ещё длинные выходные их ждут в 2022 году. После новогодних каникул пролонгированно отдыхать предстоит ещё пять раз.

Первые ближайшие длинные выходные будут приурочены к торжествам по случаю 8 марта: так как Международный женский день выпадает в этом году на будний, то отдыхать граждане будут с 6-го по 8-е число, однако суббота, 5 марта, станет рабочей.

В мае каникулы продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В 2022 году 1 и 2 января пришлись на выходные, поэтому власти решили перенести их на 3 и 10 мая.

Впоследствии по три выходных подряд выпадут на День России (с 11 по 13 июня), а также на День народного единства (с 4 по 6 ноября).


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