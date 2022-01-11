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Новости 12:03

В России заметно подскочил "постпраздничный" суточный уровень COVID-заражений

фото ЗакС политика В России заметно подскочил "постпраздничный" суточный уровень COVID-заражений

Суточная COVID-статистика в России пополнилась 17 525 случаями заражения граждан. Днём ранее, напомним, прирост составил 15,8 тысяч инфицированных.

Всего с начала пандемии, по официальным данным, в стране зарегистрировано 10 684 204 случаев COVID-19.

Излечились за последние 24 часа ещё 25 216 россиян, а умерли — 783.

Москва — в лидерах по уровню заражения: после новогодних праздников в городе произошёл резкий скачок заболеваемости — зафиксировано 4 635 новых случаев. Петербург по-прежнему находится на второй позиции с 1 512 случаями, замыкает тройку Подмосковье — +855 инфицированных. 


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