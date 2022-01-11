Несколько петербургских судов получили письма о минировании от "Юрия Хованского"

Во вторник, 11 января, аноним, представившийся "Юрием Хованским", разослал угрожающие послания о якобы минировании зданий в Петродворцовый, Смольнинский, Приморский и Василеостровский районные суды Петербурга.

Злоумышленник в письме сообщил, что "заминированы районные суды, магазины, склады и офиса X5 Group в Воронеже, Туле, Мурманске и Питере".

Электронный документ разослан юзером с ником "hovah666" и подписан "Юрием Хованским". В объединённой судебной пресс-службе города заявили, что работников инстанций было принято решение не эвакуировать, так как все заседания проводятся без слушателей, а входящих тщательно проверяют на входе.

Отметим, что 29 декабря — в день, когда настоящему блогеру Юрию Хованскому изменяли меру пресечения — сообщение о лжеминировании получил также Куйбышевский райсуд.

Хованского, напомним, отпустили из СИЗО под запрет определённых действий.