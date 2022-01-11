ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:59

Несколько петербургских судов получили письма о минировании от "Юрия Хованского"

фото ЗакС политика Несколько петербургских судов получили письма о минировании от "Юрия Хованского"

Во вторник, 11 января, аноним, представившийся "Юрием Хованским", разослал угрожающие послания о якобы минировании зданий в Петродворцовый, Смольнинский, Приморский и Василеостровский районные суды Петербурга.

Злоумышленник в письме сообщил, что "заминированы районные суды, магазины, склады и офиса X5 Group в Воронеже, Туле, Мурманске и Питере".

Электронный документ разослан юзером с ником "hovah666" и подписан "Юрием Хованским". В объединённой судебной пресс-службе города заявили, что работников инстанций было принято решение не эвакуировать, так как все заседания проводятся без слушателей, а входящих тщательно проверяют на входе.

Отметим, что 29 декабря — в день, когда настоящему блогеру Юрию Хованскому изменяли меру пресечения — сообщение о лжеминировании получил также Куйбышевский райсуд.

Хованского, напомним, отпустили из СИЗО под запрет определённых действий.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама