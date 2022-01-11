ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:31

Стоимость транспондера для проезда по ЗСД впервые за 7 лет подняли до 1500 рублей

фото ЗакС политика Стоимость транспондера для проезда по ЗСД впервые за 7 лет подняли до 1500 рублей

Начиная с 11 января стоимость транспондера для проезда по Западному скоростному диаметру будет составлять полторы тысячи рублей: решение приняла "Магистраль Северной столицы", которая является оператором платной автотрассы.

Отметим, цену на устройство не поднимали в течение последних 7 лет: ранее оно стоило 1000 рублей.

В разговоре с 78.ru представители компании уточнили, что по транспондеру осуществляется проезд по ЗСД в 92% случаев. Аренда модуля обойдётся водителям в 100 рублей в месяц.

На данный момент транспондерами пользуются порядка 900 тысяч автолюбителей. Приобрести устройства можно в Центре продаж и обслуживания клиентов, через сервис доставки iGooods или непосредственно на пунктах оплаты ЗСД. 

При этом "Магистраль северной столицы" указывает, что в период с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 продажа транспондеров на пунктах скоростного диаметра может быть приостановлена ввиду повышенной нагрузки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама