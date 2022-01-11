Стоимость транспондера для проезда по ЗСД впервые за 7 лет подняли до 1500 рублей

Начиная с 11 января стоимость транспондера для проезда по Западному скоростному диаметру будет составлять полторы тысячи рублей: решение приняла "Магистраль Северной столицы", которая является оператором платной автотрассы.

Отметим, цену на устройство не поднимали в течение последних 7 лет: ранее оно стоило 1000 рублей.

В разговоре с 78.ru представители компании уточнили, что по транспондеру осуществляется проезд по ЗСД в 92% случаев. Аренда модуля обойдётся водителям в 100 рублей в месяц.

На данный момент транспондерами пользуются порядка 900 тысяч автолюбителей. Приобрести устройства можно в Центре продаж и обслуживания клиентов, через сервис доставки iGooods или непосредственно на пунктах оплаты ЗСД.

При этом "Магистраль северной столицы" указывает, что в период с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 продажа транспондеров на пунктах скоростного диаметра может быть приостановлена ввиду повышенной нагрузки.